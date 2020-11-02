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Lille-Lyon maçında gerginlik! Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, bir diğer temsilcimiz Cenk Özkaçar'ın takımı Lyon ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye ise milli yıldızlarımızın takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 13:23
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Lille-Lyon maçında gerginlik! Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches...

Fransa Ligi'nde 9. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Mustaf Kapı'nın takımı Lille ile Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Lyon karşı karşıya geldi.

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Lille-Lyon maçında gerginlik! Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches...

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erirken Lille, 9. maç sonrası namağlup serisini sürdürdü ve 5 galibiyet, 4 beraberlik ile lider PSG'nin 2 puan gerisinde takibi sürdürdü.

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Lille-Lyon maçında gerginlik! Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches...

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Burak Yılmaz, takımının attığı golün asistini yaparken gol katkısı serisini 5 maça çıkarttı. Nantes, Strasbourg, Lens ve Nice ağlarını havalandıran Burak, Lyon maçında da asist yaptı ve böylece üst üste 5 maç takımına gol katkısı sağladı.

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Lille-Lyon maçında gerginlik! Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches...

Lille sosyal medya hesabı, Burak Yılmaz'ın iyi performansının ardından Twitter'dan "Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç" paylaşımında bulundu.

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Lille-Lyon maçında gerginlik! Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches...

Maçın 41. dakikasında ise Zeki Çelik şanssız bir pozisyon yaşadı ve topu kendi ağlarına gönderdi.

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