Lille-Lyon maçında gerginlik! Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Renato Sanches...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, bir diğer temsilcimiz Cenk Özkaçar'ın takımı Lyon ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye ise milli yıldızlarımızın takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik damga vurdu. İşte detaylar...