19 Şubat 2019, Salı

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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

FIFA, elle oynama kuralı konusunda son zamanlarda artan tartışmalara cevap verebilmek adına yeni bir yöntemi yürürlüğe sokuyor!

Giriş Tarihi: 19.02.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 14:05
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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

FIFA, futbol tarihinde pek çok kez tartışmalara sebep olan elle oynama kuralına yeni bir yorum getiriyor.

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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Bu yeni yoruma verilen isimse "saat modeli".

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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Elle oynama konusunda "saat modeli"ni esas alacak olan FIFA artık yaşanan tartışmalı pozisyonlarda hakemlerin karar vermesini bu sistemle kolaylaştırmayı ve "elle oynama pozisyonlarında niyet" etkenini ortadan kaldırmayı hedefliyor..

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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Bu karara göre artık elle oynanan pozisyonlar 3 farkı seviyede değerlendirilecek.

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FIFA'dan elle oynamaya 'saat yöntemi'

Klasik saat modeli göz önüne getirldiğinde saat 9-3 arası bölüm (kırmızı) içerisinde oyuncunun ellerini açması kural ihlali kabul edilecek.

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