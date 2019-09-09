Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, futbol gündemindeki konuları değerlendirdi. Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle yenen A Milli Takım'ın durumuna da değinen Toroğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Nihat Özdemir'le ilgili de konuştu ve "Bak ben isim vermiyorum. Verirsem ortalık yangın yerine döner" ifadelerini kullandı.