09 Eylül 2019, Pazartesi
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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, futbol gündemindeki konuları değerlendirdi. Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle yenen A Milli Takım'ın durumuna da değinen Toroğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Nihat Özdemir'le ilgili de konuştu ve "Bak ben isim vermiyorum. Verirsem ortalık yangın yerine döner" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 09.09.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 13:20
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