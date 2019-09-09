09 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, futbol gündemindeki konuları değerlendirdi. Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle yenen A Milli Takım'ın durumuna da değinen Toroğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Nihat Özdemir'le ilgili de konuştu ve "Bak ben isim vermiyorum. Verirsem ortalık yangın yerine döner" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 09.09.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 13:20
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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

İşte Erman Toroğlu'nun ses getirecek o sözlerinden öne çıkanlar...

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

"KURTARAMAZDIK, İŞ BİTERDİ"

"Milli Takım'da yabancı oyuncu yok, değil mi? Türk ırkı. Kulüp takımlarına baktığımız zaman enteresan işler yapıyoruz. Andorra maçında berabere kalsaydık soğuk su içecektik. Kurtaramazdık, biterdi iş."

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

"REZİLLERİ OYNADIK"

"Andorra'nın bizim sahaya gelecek hali yok. Mücadele etmedik. Fransa'yı yendik ama Andorra maçında rezilleri oynadık."

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

"Zor bir maça çıkacağız. Biz sıkıştığımız zaman iyi işler yapıyoruz. Tahmin edilmeyecek şeyleri yapıyoruz. Rahat şeyler bize göre değil."

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

"BÖYLE BAŞARILI OLUNUYOR"

"Kulüpte iyi oynamayan oyuncu, Milli Takım'da verimli oluyorsa onu takıma çağırırsın. Böyle başarılı olunuyor. Bunu en çok Fatih Terim yapıyor."

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