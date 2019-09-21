Kulüplerden Neslican Tay için başsağlığı mesajları

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda bulunuyordu. Neslican Tay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican'ın vefat haberi spor camiasında da üzüntüyle karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Süper Lig ekipleri Neslican için taziye mesajı yayınlandı. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 14:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





