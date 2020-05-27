27 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

"Köpek bile normal kalır" demişti! Çin'de yeni kriz

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz, ülke mutfağıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamaları büyük tepki çekmişti. Çin'de başlayan yeni bir kriz ise bu sözleri adeta doğruladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 12:45
ABONE OL
  • 1
  • 13
Köpek bile normal kalır demişti! Çin'de yeni kriz

Yeni tip corona virüsün çıkış noktası olarak bilinen Çin'de büyük kriz patlak verdi...

  • 2
  • 13
Köpek bile normal kalır demişti! Çin'de yeni kriz

VE KRİZ PATLAK VERDİ
Virüs salgınının ardından futbola dönme planı içinde olan Çin'de yabancı krizi patlak verdi. Burak Yılmaz, Çin'de forma giydiği dönemde pazarda gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek "Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok" demiş ve tecrübeli futbolcunun bu sözleri Çin medyasında gündem olmuştu.

  • 3
  • 13
Köpek bile normal kalır demişti! Çin'de yeni kriz

BURAK'IN SÖZLERİ MANŞETLERDEYDİ
Çin basını tecrübeli futbolcuya tepki göstermiş ve flaş açıklamaları manşetlere taşımıştı.

  • 4
  • 13
Köpek bile normal kalır demişti! Çin'de yeni kriz

KÖPEK YEDİKLERİNİN YANINDA İYİ KALIYOR
Burak açıklamalarının devamında, 'Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor' ''Ben Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." şeklinde konuşmuştu.

  • 5
  • 13
Köpek bile normal kalır demişti! Çin'de yeni kriz

ÇİN'DE TARTIŞMA BİTMEDİ, ÖZÜR GELDİ AMA...
Çin'in Sohu internet sitesi de bunun üzerine ''Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, Çin hakkında kötü şeyler söyledi. Çinlilerin yemekte sınırı olmadığını ve bunun bir kültür olduğundan bahsetti. Bu sözleri Çin'de tartışma yarattı.'' sözlerini kullanmıştı. Daha sonra ise milli futbolcumuz Çin halkından özür dileyen bir paylaşımda bulundu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör