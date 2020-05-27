"Köpek bile normal kalır" demişti! Çin'de yeni kriz

KÖPEK YEDİKLERİNİN YANINDA İYİ KALIYOR

Burak açıklamalarının devamında, 'Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor' ''Ben Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle. Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm ben de." şeklinde konuşmuştu.