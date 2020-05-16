Açıklama geldi! Sonbaharda corona virüsünde ikinci dalga mı geliyor?

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan corona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile getirerek, 'Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı' dedi.