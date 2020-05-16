16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Açıklama geldi! Sonbaharda corona virüsünde ikinci dalga mı geliyor?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak 4.5 milyondan fazla insana bulaşmış ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları her geçen gün pandemiye karşı çalışmalarını sıklaştırsa da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) insanları temkinli olmasına karşı uyarıyor. İşte DSÖ'den yapılan o açıklama...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:00
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Açıklama geldi! Sonbaharda corona virüsünde ikinci dalga mı geliyor?

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan corona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa'da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile getirerek, 'Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı' dedi.

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Açıklama geldi! Sonbaharda corona virüsünde ikinci dalga mı geliyor?

'TETİKTE OLMALIYIZ'
Vaka sayısındaki yavaşlamanın salgının kısa zamanda biteceği anlamına gelmediğinin altını çizen Kluge, corona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulayan bazı ülkelerin bu kısıtlamaları kaldırmaya başladığına dikkat çekerek bunun aceleyle verilen kararlar olabileceğini belirtti.

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Açıklama geldi! Sonbaharda corona virüsünde ikinci dalga mı geliyor?

Son haftalarda ölüm ve enfeksiyon sayısında yaşanan düşüşe rağmen Birleşik Krallık'ın ve kıtadaki komşularının tetikte olması gerektiğini söyleyen Kluge, "Çifte dalga konusunda çok endişeliyim.

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Açıklama geldi! Sonbaharda corona virüsünde ikinci dalga mı geliyor?

Singapur ve Japonya bunun kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı olduğunu erken aşamada fark etti" dedi.

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Açıklama geldi! Sonbaharda corona virüsünde ikinci dalga mı geliyor?

'YOL AYRIMINDAYIZ'
Kluge perşembe günü gerçekleşen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Şu an bir yol ayrımındayız.

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