28 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Milyoner'de şoke eden spor sorusu! Joker kullandı ve...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümüne Voleybol sorusunu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 20:02 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 20:20
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Milyoner'de şoke eden spor sorusu! Joker kullandı ve...

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, stüdyodaki yarışmacılara zor anlar yaşatırken, ekranları başındaki milyonlar yine keyifli anlar yaşadı.

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Milyoner'de şoke eden spor sorusu! Joker kullandı ve...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster 862. bölümü sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

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Milyoner'de şoke eden spor sorusu! Joker kullandı ve...

Bazı sorular nispeten kolay olsa da 1 Milyon TL'lik büyük ödüle yaklaştıkça sorular da zorlaştı.

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Milyoner'de şoke eden spor sorusu! Joker kullandı ve...

İşte Kim Milyoner Olmak İster 862. son bölümünde sorulan tüm soru ve cevaplar ve yarışmacıların yaşadıkları heyecan dolu o anlar...

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Milyoner'de şoke eden spor sorusu! Joker kullandı ve...
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