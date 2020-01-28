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Milyoner'de şoke eden spor sorusu! Joker kullandı ve...
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümüne Voleybol sorusunu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 862.yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 20:02 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 20:20
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