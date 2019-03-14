14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Barcelona - Lyon maçından kareler!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Fransız temsilcisi Lyon'u 0-0 kaldığı ilk mücadelenin rövanşında 5-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İşte gollü geçen maçtan öne çıkan kareler...

Giriş Tarihi: 14.03.2019 01:15
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Barcelona - Lyon maçından kareler!
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Barcelona - Lyon maçından kareler!
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Barcelona - Lyon maçından kareler!
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Barcelona - Lyon maçından kareler!
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Barcelona - Lyon maçından kareler!
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