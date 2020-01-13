13 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde....

İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanan ve Juventus'un Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Merih Demiral şoku yaşandı. Takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden ve 16. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kalan Merih Demiral, sezonu kapattı. bu kötü haber sonrası Merih Demiral'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Merih Demiral'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 19:03
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Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde....

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde....

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde....

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde....

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde....

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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