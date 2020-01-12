12 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Polonya'yla karşı karşıya geldiği mücadeleden 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi ve Almanya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları maçta verdikleri mücadeleyle ayakta alkışı hak ederken karşılaşma nefesleri kesti. İşte uzun süre unutulmayacak maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 02:16
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Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
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Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
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Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
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Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
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Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
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