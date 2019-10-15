15 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fransız spor bakanından skandal Türkiye çağrısı!

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaştığı Fransa ile 1-1 berabere kalarak EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Milli takımımızın Fransa'da puanla dönmesini hazmedemeyen Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından skandal bir Türkiye açıklaması yaptı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 12:21
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Fransız spor bakanından skandal Türkiye çağrısı!

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kalıp liderliğini devam etmesinin ardından Fransa'dan hoş olmayan açıklamalar geldi.

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Fransız spor bakanından skandal Türkiye çağrısı!

Fransız bazı politikacılar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle güvenlik sorunları çıkabileceğini belirtmiş ve maçın iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

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Fransız spor bakanından skandal Türkiye çağrısı!

UEFA, Fransa'dan gelen bu talebi doğal olarak reddetmişti.

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Fransız spor bakanından skandal Türkiye çağrısı!

UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu biliniyor.

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Fransız spor bakanından skandal Türkiye çağrısı!

ASKER SELAMI GÜNDEM OLDU

Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınmasının ardından futbolcuların maç bitiminde asker selamı vermesi gündem oldu.

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