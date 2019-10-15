15 Ekim 2019, Salı
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Fransız spor bakanından skandal Türkiye çağrısı!
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaştığı Fransa ile 1-1 berabere kalarak EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Milli takımımızın Fransa'da puanla dönmesini hazmedemeyen Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından skandal bir Türkiye açıklaması yaptı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 15.10.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 12:21
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