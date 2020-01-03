03 Ocak 2020, Cuma
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İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...
Süper Lig'in ilk devresi Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla resmen sona ermişti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarman ile yaptığı basın toplantısında 'ilk yarının en yüksek puanlı hakemi'nin Ali Palabıyık olduğunu açıkladı. İşte Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalar ve sonuçları...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 15:50
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