03 Ocak 2020, Cuma

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İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...

Süper Lig'in ilk devresi Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasıyla resmen sona ermişti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarman ile yaptığı basın toplantısında 'ilk yarının en yüksek puanlı hakemi'nin Ali Palabıyık olduğunu açıkladı. İşte Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalar ve sonuçları...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 15:50
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İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...

Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısı tamamlandı. Devrenin zirvesinde 37 puanla Sivasspor yer alırken onu 33 puanlı Medipol Başakşehir ve 32 puanla Trabzonspor takip etti.

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İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...

Çekişmeli mücadelelere sahne olan ilk 17 haftanın en çok tartışılan konularından biri de şüphesiz hakem ve VAR sistemi olmuştu.

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İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...

Hakem kararlarının en çok tartışılan konu olması ve yapılan hakem hataları sonrası gözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e çevrilmişti. MHK Başkanı Alp, ilk devrenin tamamlanmasının ardından ilk yarı değerlendirmesi başlığı altında birçok konuya açıklık getirebilmek adına MHK başkan yardımcısı Oğuz Sarvan ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.

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İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...

Merkez Hakem Kurulu Başkan yardımcısı Sarvan, konuşmasında "İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık" sözlerini kullandı.

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İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...

Biz de sizler için ilk yarının en iyi hakeminin gerek orta gerekse VAR hakemi olarak dahil olduğu maçların sonuçlarını derledik.

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