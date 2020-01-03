İlk devrenin en yüksek puanlı hakemi Ali Palabıyık! İşte yönettiği maçlar...

Hakem kararlarının en çok tartışılan konu olması ve yapılan hakem hataları sonrası gözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e çevrilmişti. MHK Başkanı Alp, ilk devrenin tamamlanmasının ardından ilk yarı değerlendirmesi başlığı altında birçok konuya açıklık getirebilmek adına MHK başkan yardımcısı Oğuz Sarvan ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.