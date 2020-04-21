Japon bilim insanı açıkladı! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dünyayı etkisi altına almış bulunmakta. Salgından dolayı yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insan da bu hastalığa yakalanmıştı. Bilim insanları da her gün çalışmalarına hız verirken, Japon profesör corona virüsünün ne zaman biteceğini açıkladı. İşte detaylar...