21 Nisan 2020, Salı

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Japon bilim insanı açıkladı! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dünyayı etkisi altına almış bulunmakta. Salgından dolayı yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiş ve milyonlarca insan da bu hastalığa yakalanmıştı. Bilim insanları da her gün çalışmalarına hız verirken, Japon profesör corona virüsünün ne zaman biteceğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:25
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Japon bilim insanı açıkladı! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

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Japon bilim insanı açıkladı! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Dünya genelinde şimdiye dek tespit edilen vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenler ise 165 bini aştı.

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Japon bilim insanı açıkladı! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Corona virüsü atlatarak iyileşen kişi sayısı ise 600 bin barajını aşarak 633.062 olarak belirlendi.

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Japon bilim insanı açıkladı! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Japonya'da ise pozitif vaka sayısı 10,797'e yükseldi. 236 kişinin hayatını kaybettiği ülkede iyileşenlerin sayısı da 1.159 olarak belirtildi.

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Japon bilim insanı açıkladı! Corona virüsü ne zaman bitecek?

Tüm bu verilerin eşiğinde Kobe Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Profesörü Kentaro Iwata, karamsar değerlendirmelerde bulundu.

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