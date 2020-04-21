Corona virüsü (Covid-19) aşısı için tarih verdi!

'HAZİRANDA KURALLARDA AZALMA OLACAKTIR'

Prof. Dr. Kara, Haziran ayında Corona virüsü tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını işaret ederek "Ama daha biz bu virüsün her şeyini görüp tam netleştirene kadar, gerçekten ısıdan, güneşten ne kadar etkileniyor, toplum içerisindeki yayılımı ne kadar, o anki vaka sayımız ne, bunu tam kesinleştirene kadar önümüzdeki dönemde de kurallarımızın büyük kısmına uyarak devam edeceğimizi söylememiz lazım. Deniz ve havuz suyuyla bulaşmaz, onu çok net olarak söyleyelim. Bugün hiç öyle bir bilgimiz yok, bulaşmasını da çok fazla beklemiyoruz" görüşünü dile getirdi.