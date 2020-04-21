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Corona virüsü (Covid-19) aşısı için tarih verdi!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında gelişmeler devam ediyor... Tüm dünyaya bulaşan pandemi, yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuş, milyonlarca insana da bulaşmıştı. Tüm geçen gün bu sayılar artarken, corona virüsüyle ilgili müjdeyi Türk profesör verdi. Peki, corona virüsü aşısı bulundu mu? Bulunduysa ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 11:47
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Corona virüsü Covid-19 aşısı için tarih verdi!

Corona virüsü Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ateş Kara ve Prof. Dr. Hasan Tezer, Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında Kovid-19 salgınıyla ilgili vatandaşların sorularını yanıtladı.

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Corona virüsü Covid-19 aşısı için tarih verdi!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Corona virüsü bulaşıcılığı konusundaki yeni bilgiler doğrultusunda sosyal mesafe uyarılarını güncellediklerini bildirdi.

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Corona virüsü Covid-19 aşısı için tarih verdi!

Virüsle ilgili bilgilerinin arttıkça virüsün bulaştırıcılığının biraz daha fazla olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Kara, "O nedenle de bu 1 metre mesafe doğru; ama daha kısa süre tutmamız lazım. Bu da öksürmeden, hapşırmadan. 1 metreden kısa mesafede 2 dakika kadar karşınızdakiyle karşılaşırsanız riskin yüksek olduğunu söyleyelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin altına indirmeyelim ve dışarıdayken de maske takalım" dedi.

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Corona virüsü Covid-19 aşısı için tarih verdi!

'HAZİRANDA KURALLARDA AZALMA OLACAKTIR'

Prof. Dr. Kara, Haziran ayında Corona virüsü tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını işaret ederek "Ama daha biz bu virüsün her şeyini görüp tam netleştirene kadar, gerçekten ısıdan, güneşten ne kadar etkileniyor, toplum içerisindeki yayılımı ne kadar, o anki vaka sayımız ne, bunu tam kesinleştirene kadar önümüzdeki dönemde de kurallarımızın büyük kısmına uyarak devam edeceğimizi söylememiz lazım. Deniz ve havuz suyuyla bulaşmaz, onu çok net olarak söyleyelim. Bugün hiç öyle bir bilgimiz yok, bulaşmasını da çok fazla beklemiyoruz" görüşünü dile getirdi.

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Corona virüsü Covid-19 aşısı için tarih verdi!

'GEÇEN YAZ GİBİ BİR YAZ OLMAYACAK'

Prof. Dr. Kara, virüsün kanda çok fazla bulunmadığı için kan taşıyan sivrisinekler ile geçme ihtimali olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kara "Virüsün en azından sıcaktan etkilendiğini gösteren ilk veriler yayımlandı. Bulaşma sıcaklığını gösteren veriler daha önceden yayımlanmıştı. Sıcaklardan çok ciddi olmasa da bir miktar etkilenmesi mutlaka olacaktır. Ama bu yaz herkes tüm önlemlere bire bir devam edecek."

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