12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

ABD'den tarihi galibiyet! 13 gol...

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın grup aşamasında 3 maç sona erdi. Tayland'ı 13-0 mağlup eden ABD, turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 09:30
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ABD'den tarihi galibiyet! 13 gol...

Turnuvanın grup aşamasında 3 maç sona erdi. Tayland'ı 13-0 mağlup eden ABD, turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

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ABD'den tarihi galibiyet! 13 gol...

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda E ve F gruplarında 3 maç yapıldı.


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ABD'den tarihi galibiyet! 13 gol...

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde, E grubu'nda 1, F Grubu'nda iki maç sona erdi.

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ABD'den tarihi galibiyet! 13 gol...

Son dünya şampiyonu ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

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ABD'den tarihi galibiyet! 13 gol...

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor.

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