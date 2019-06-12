12 Haziran 2019, Çarşamba
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ABD'den tarihi galibiyet! 13 gol...
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın grup aşamasında 3 maç sona erdi. Tayland'ı 13-0 mağlup eden ABD, turnuva tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.
Giriş Tarihi: 12.06.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 09:30
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