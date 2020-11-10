10 Kasım 2020, Salı

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İtalyanlardan Vedat Muriqi analizi! "Yüreğiyle oynuyor ancak..."

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan temsilcisinde çıktığı 7 maçta golle tanışamadı. İtalyan basını da, Kosovalı golcü için detaylı bir analiz yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 21:18
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İtalyanlardan Vedat Muriqi analizi! Yüreğiyle oynuyor ancak...

Lazio'nun yaz transfer döneminde bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

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İtalyanlardan Vedat Muriqi analizi! Yüreğiyle oynuyor ancak...

Lazio'yla 7 karşılaşmaya çıkan Muriqi, skora herhangi bir katkı sağlayamadı.

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İtalyanlardan Vedat Muriqi analizi! Yüreğiyle oynuyor ancak...

İtalyan basınından Corriere dello Sport, istenilen etkiyi gösteremeyen Kosovalı golcü ile ilgili bir analiz yazısı yayınladı.

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İtalyanlardan Vedat Muriqi analizi! Yüreğiyle oynuyor ancak...

İşte Vedat Muriqi ile ilgili yazılan "Yüzde 100 çaba, 0 gol" başlıklı analiz yazısı...

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İtalyanlardan Vedat Muriqi analizi! Yüreğiyle oynuyor ancak...

"Zamana ihtiyacı var, bu kesin. Ancak, 20 milyon euro ödenen golcü Vedat Muriqi'nin başlangıcı heyecan verici değil. Dil bariyeri, takımın karmaşık taktiğine uyumu, Inzaghi'nin esnek olmayan teknik direktörlüğü gibi çeşitli problemleri var."

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