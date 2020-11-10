İtalyanlardan Vedat Muriqi analizi! "Yüreğiyle oynuyor ancak..."

"Zamana ihtiyacı var, bu kesin. Ancak, 20 milyon euro ödenen golcü Vedat Muriqi'nin başlangıcı heyecan verici değil. Dil bariyeri, takımın karmaşık taktiğine uyumu, Inzaghi'nin esnek olmayan teknik direktörlüğü gibi çeşitli problemleri var."