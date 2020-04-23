İtalya'nın corona virüsünden kurtuluş yolu bir Türk!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) birçok ülkesi derinden etkiledi. Çin'in dışında özellikle ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde her gün büyük kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Salgından son verilere göre, 2.5 milyondan fazla insan etkilenirken, 170 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Her geçen gün artan salgının ne zaman biteceği ve tedavisinin ne zaman bulunacağı ise merakla bekleniyor...