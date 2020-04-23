23 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

İtalya'nın corona virüsünden kurtuluş yolu bir Türk!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) birçok ülkesi derinden etkiledi. Çin'in dışında özellikle ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde her gün büyük kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Salgından son verilere göre, 2.5 milyondan fazla insan etkilenirken, 170 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Her geçen gün artan salgının ne zaman biteceği ve tedavisinin ne zaman bulunacağı ise merakla bekleniyor...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:47
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İtalya'nın corona virüsünden kurtuluş yolu bir Türk!

İtalya'da corona virüsüyle olan mücadelede devam ederken, ülkenin başkentinde ekonomik bunalımdan çıkış yolu bir Türk'e bağlı...

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İtalya'nın corona virüsünden kurtuluş yolu bir Türk!

Bugüne dek 187.327 pozitif vakanın görüldüğü İtalya'da güncel verilere göre hayatını kaybeden insan sayısı 24.648 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 51.600.

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İtalya'nın corona virüsünden kurtuluş yolu bir Türk!

Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 2.6 milyona ulaşırken 183 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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İtalya'nın corona virüsünden kurtuluş yolu bir Türk!

YÜZLERCE İNSAN NAAŞI MORGLARA GÖTÜRÜLÜYOR
Virüsle mücadele dışında ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılırken; şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.

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İtalya'nın corona virüsünden kurtuluş yolu bir Türk!

Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Sport Mediaset'e göre bu yıl seyircili maç oynatılmayacak.

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