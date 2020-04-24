Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...

Dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile ilgili şaşırtan bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle aşı için çalışmalarını titizilikle sürdüren bilim adamları, corona virüsünün hangi günlerde ne belirtilerle ortaya çıktığını belirlerken, Türkiye'de corona virüsü vakalarıyla alakalı şok eden bir olay yaşandı. Son dakika corona virüsü haberleri...