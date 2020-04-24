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Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...

Dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile ilgili şaşırtan bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle aşı için çalışmalarını titizilikle sürdüren bilim adamları, corona virüsünün hangi günlerde ne belirtilerle ortaya çıktığını belirlerken, Türkiye'de corona virüsü vakalarıyla alakalı şok eden bir olay yaşandı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 11:32
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Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...

JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi.

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Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...

Çin'de coronavirüsü tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.

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Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...

CORONAVİRÜSÜ İLK BELİRTİLERİ NELER? (GÜN GÜN)
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

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Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

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Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

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