İtalya'da Muriqi'ye şok tepki! "Sezon sonuna kadar kulübede kalmalı"

Sezon başında Fenerbahçe'den Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan ancak yeni takımında henüz golle tanışamayan Vedat Muriqi, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Lazio'lu taraftarlar, sosyal medya üzerinden Kosovalı golcüyü sert bir şekilde eleştirdi. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:24 ABONE OL