24 Aralık 2020, Perşembe

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İtalya'da Muriqi'ye şok tepki! "Sezon sonuna kadar kulübede kalmalı"

Sezon başında Fenerbahçe'den Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan ancak yeni takımında henüz golle tanışamayan Vedat Muriqi, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Lazio'lu taraftarlar, sosyal medya üzerinden Kosovalı golcüyü sert bir şekilde eleştirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:24
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İtalya'da Muriqi'ye şok tepki! Sezon sonuna kadar kulübede kalmalı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, sahasında Lazio'yu 3-2 mağlup ederken, konuk takımda 68 dakika sahada kalan Vedat Muriqi etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

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İtalya'da Muriqi'ye şok tepki! Sezon sonuna kadar kulübede kalmalı

Maçın 32. dakikasında sakatlanan Correa'nın yerine oyuna dahil olan Kosovalı forvet, mücadelede hiçbir varlık gösteremezken, maç sonu eleştirilerin odak noktası oldu.

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İtalya'da Muriqi'ye şok tepki! Sezon sonuna kadar kulübede kalmalı

INZAGHI: ONUN MAÇI OLABİLİRDİ
Lazio Teknik Direktörü Inzaghi, maç sonunda gelen Muriqi sorusuna, 'Caicedo'nun dinlenmesi gerekiyordu. Muriqi ise antrenmanlarda çok iyiydi. Bu maç onun maçı olabilirdi." şeklinde cevap vererek, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

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İtalya'da Muriqi'ye şok tepki! Sezon sonuna kadar kulübede kalmalı

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödenmesine rağmen henüz skora katkı yapamayan Vedat Muriqi'yi Lazio taraftarları da sert şekilde eleştirdi.

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İtalya'da Muriqi'ye şok tepki! Sezon sonuna kadar kulübede kalmalı

Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer edilen Muriqi'den çok şey bekleyen Lazio taraftarları, Milan maçının ardından yıldız isme sosyal medyadan tepki yağdırdı.

İşte Lazio taraftarlarının sosyal medyadaki bazı tepkileri;

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