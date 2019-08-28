28 Ağustos 2019, Çarşamba
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İtalya 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin'i konuşuyor
Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'un futbol akademisinde top koşturan Türk futbolcu Alpaslan Tahsin, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Juventus, Milan, Roma, Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Dortmund gibi önemli kulüplerin gözlemcileri tarafından büyüteç altına alınan genç Alpaslan İtalya'da gündem oldu.
Giriş Tarihi: 28.08.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 11:42
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