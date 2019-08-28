28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İtalya 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'un futbol akademisinde top koşturan Türk futbolcu Alpaslan Tahsin, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Juventus, Milan, Roma, Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Dortmund gibi önemli kulüplerin gözlemcileri tarafından büyüteç altına alınan genç Alpaslan İtalya'da gündem oldu.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 11:42
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İtalya 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Avrupa'da birçok kulübün izlediği Yunanistan'da top koşturan Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'e geniş yer ayırdı.

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İtalya 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

Yunanistan'ın Paok Komotini takımında top koşturan 15 yaşındaki Türk oyuncu Alpaslan Tahsin, yeteneği ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle şimdiden Avrupa'nın birçok önemli ekibinin yakından takip ettiği isim haline geldi.

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İtalya 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Türk oyuncuya gazetenin yeni kuşak parlayan genç oyuncularını tanıttığı köşesinde yer verdi.

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İtalya 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

Topla adeta tenis oynar gibi oynadığı ve saha içinde çok yönlü olmasıyla dikkati çektiği ifade edilen Tahsin'in, hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da görev aldığı belirtildi.

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İtalya 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

Alpaslan Tahsin'in gençler ligindeki takımının en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu olduğu vurgulanarak, geçen yıl 24 gol, 30 asist yaptığına dikkat çekildi.

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