26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte bonservisi elinde olan isimler!

Süper Lig'in başlamasına rağmen transfer sezonunu halen bitmediğinden dolayı Türk kulüplerinde transfer hareketliliği devam ediyor. Kulüpler 2 Eylül'e kadar eksik mevkilere takviyeler yapmak için arayışlarını sürdürürken birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Aspor.com.tr olarak dünya futbolunun önde gelen isimlerinin de içinde olduğu bonservisi elinde olan oyuncuları sizler için derledik. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 22:40
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İşte bonservisi elinde olan isimler!

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başlamıştı. Şimdi ise Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin transfer çalışmalarında artık son günlere giriliyor. 2 Eylül'de tamamlanacak olan transfer sezonu öncesi kulüpler çalışmalarına hız verdi.

İşte bonservisi elinde olan isimler...

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İşte bonservisi elinde olan isimler!

ALBERTO BOTÍA

Güncel piyasa değeri: 3,00 mil. €

En yüksek piyasa değeri: 6,00 mil. €

Son Kulüp: Al Hilal

Mevki: Stoper

Yaş: 30

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İşte bonservisi elinde olan isimler!

ANDREA BERTOLACCI

Güncel piyasa değeri: 3,00 mil. €

En yüksek piyasa değeri: 15,00 mil. €

Son Kulüp: Milan

Mevki: Orta Saha

Yaş: 28

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İşte bonservisi elinde olan isimler!

ÁNGEL ROMERO

Güncel piyasa değeri: 3,50 mil. €

En yüksek piyasa değeri: 3,50 mil. €

Son Kulüp: Corinthians

Mevki: Forvet - Sağ Kanat

Yaş: 27

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İşte bonservisi elinde olan isimler!

ATINÇ NUKAN

Güncel piyasa değeri: 500 Bin €

En yüksek piyasa değeri: 2,50 mil. €

Son Kulüp: Leipzig

Mevki: Stoper

Yaş: 26

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