İşte bonservisi elinde olan isimler!

Süper Lig'in başlamasına rağmen transfer sezonunu halen bitmediğinden dolayı Türk kulüplerinde transfer hareketliliği devam ediyor. Kulüpler 2 Eylül'e kadar eksik mevkilere takviyeler yapmak için arayışlarını sürdürürken birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Aspor.com.tr olarak dünya futbolunun önde gelen isimlerinin de içinde olduğu bonservisi elinde olan oyuncuları sizler için derledik. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 22:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





