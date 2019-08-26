26 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte bonservisi elinde olan isimler!
Süper Lig'in başlamasına rağmen transfer sezonunu halen bitmediğinden dolayı Türk kulüplerinde transfer hareketliliği devam ediyor. Kulüpler 2 Eylül'e kadar eksik mevkilere takviyeler yapmak için arayışlarını sürdürürken birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Aspor.com.tr olarak dünya futbolunun önde gelen isimlerinin de içinde olduğu bonservisi elinde olan oyuncuları sizler için derledik. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 22:40
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"