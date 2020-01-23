23 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Adem Büyük ve Lemina'nın golleriyle 2-1 kazandı adını çeyrek finale yazdırdı. Çift maç eleme uslüyle gerçekleştirilen aşamada 6'sı Süper Lig olmak üzere 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan ekipler...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 23:04
  • 1
  • 10
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi. 6'sı Süper Lig olmak üzere 8 ekip adını çeyrek finale yazdırdı.

  • 2
  • 10
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları 24 Ocak Cuma günü 15.00'te çekilecek.

  • 3
  • 10
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALİSTLER

Galatasaray (Seri başı)

  • 4
  • 10
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Fenerbahçe (Seri başı)

  • 5
  • 10
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Trabzonspor (Seri başı)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör