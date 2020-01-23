İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Adem Büyük ve Lemina'nın golleriyle 2-1 kazandı adını çeyrek finale yazdırdı. Çift maç eleme uslüyle gerçekleştirilen aşamada 6'sı Süper Lig olmak üzere 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan ekipler...