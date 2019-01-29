İşte Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalistler!

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turu sona erdi. Çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek heyecanda geriye sadece 8 takım kaldı. İşte kıyasıya bir şampiyonluk yarışına ev sahipliği yapan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 22:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





