29 Ocak 2019, Salı

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turu sona erdi. Çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek heyecanda geriye sadece 8 takım kaldı. İşte kıyasıya bir şampiyonluk yarışına ev sahipliği yapan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 22:32
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İşte Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalistler!

Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 turu sona erdi. Çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek heyecanda geriye sadece 8 takım kaldı. İşte kıyasıya bir şampiyonluk yarışına ev sahipliği yapan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...

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İşte Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalistler!

AKHİSARSPOR

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İşte Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalistler!

GALATASARAY

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İşte Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalistler!

GÖZTEPE

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İşte Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalistler!

HATAYSPOR

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