30 Ocak 2019, Çarşamba
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Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:54
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