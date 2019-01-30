30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:54
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Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti.

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Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşma için adliyeye geldi.

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Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!
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Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!
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Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı!
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