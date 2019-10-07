07 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay!

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, maç sonunda herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 09:36
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Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay!

TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay!

Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay şok etkisi yarattı.

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Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay!

Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı. Bu anlar kameralara da yansıdı.

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Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay!

İlk olarak Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu koridorda gözüktü.

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Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay!

Uçar, son düdüğün ardından birden tünele doğru koştu.

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