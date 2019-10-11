14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, H Grubu 7. karşılaşmasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti ve puanını 18'e yükseltti. İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:37
  • 1
  • 10
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu H Grubu'nda 7. karşılaşmalar bu akşam oynandı.

  • 2
  • 10
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar, Arnavutluk Milli Takımı'nı ağırladı.

  • 3
  • 10
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

Milliler, 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 3 puanı kazandı ve liderliğini korudu.

  • 4
  • 10
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 GRUBU'NDA PUAN DURUMU

  • 5
  • 10
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

1- Türkiye 18

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör