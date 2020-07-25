25 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar (34. hafta puan durumu)

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 34. hafta, oynanan 7 karşılaşmayla devam etti. Üst sıraları ve özellikle küme düşme hattını belirleyen mücadeleler nefes kesti. İşte Avrupa bileti kapan ekipler ve TFF 1. Lig'e düşen takımlar...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 23:18
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İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar 34. hafta puan durumu

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar 34. hafta puan durumu

18- Kayserispor 32 PUAN (KÜME DÜŞTÜ)

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İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar 34. hafta puan durumu

17- Ankaragücü 32 PUAN (KÜME DÜŞTÜ)

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İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar 34. hafta puan durumu

16- Yeni Malatya 32 PUAN (KÜME DÜŞTÜ)

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İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar 34. hafta puan durumu

15- Rizespor 35 PUAN

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