İşte Süper Lig'de puan durumu ve küme düşen takımlar (34. hafta puan durumu)

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 34. hafta, oynanan 7 karşılaşmayla devam etti. Üst sıraları ve özellikle küme düşme hattını belirleyen mücadeleler nefes kesti. İşte Avrupa bileti kapan ekipler ve TFF 1. Lig'e düşen takımlar...