19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü!

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında milli stoper Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım adına sahanın yıldızı milli futbolcu oldu. Bu arada iki haftadır üst düzey performans sergileyen Çağlar, İngiliz basınında manşetlere çıktı.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 12:30
  • 1
  • 9
İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü!

İngiltere'de ligin ikinci haftasında Leicester City'nin sahasında Chelsea'yi ağırladığı maç 1-1 sona erdi.

  • 2
  • 9
İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise takımı adına maçın yıldızı oldu.

  • 3
  • 9
İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü!

Kulübün mücadele sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı ankette yüzde 81 oy alarak "maçın adamı" seçildi.

  • 4
  • 9
İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü!

İNGİLİZ BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Milli futbolcunun iki haftadır sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmesi zor olmadı.

  • 5
  • 9
İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü!

İngiliz basını oyuncunun takımdan ayrılan Harry Maguire'ın boşluğunu doldurduğunu ve Leicester'ın yeni kahramanı olduğunu yazdı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör