İngiltere'de gündem Çağlar Söyüncü!

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında milli stoper Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım adına sahanın yıldızı milli futbolcu oldu. Bu arada iki haftadır üst düzey performans sergileyen Çağlar, İngiliz basınında manşetlere çıktı.