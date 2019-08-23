23 Ağustos 2019, Cuma
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Futbol dünyası sessiz kalmadı!
Kırıkkale'de yaşayan 38 yaşındaki Emine Bulut, eşi Fedai Baran tarafında 10 yaşındaki kızları önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bulut'un hayatını kaybetmeden önce çekilen bir video ise infial uyandırdı. Emine Bulut olayına Twitter'da #EmineBulut, #Ölmekİstemiyorum, #AnneLütfenÖlme, #KadınaŞiddeteHayır etiketleriyle kadın cinayetine tepki gösterilirken, futbol dünyası da bu olaya sessiz kalmadı...
Giriş Tarihi: 23.08.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 16:28
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