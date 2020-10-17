İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (5. hafta)

Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup ederken, Sivasspor ise deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi. Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Konyaspor, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Günün son maçında ise Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti ve 2-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...