17 Ekim 2020, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (5. hafta)

Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup ederken, Sivasspor ise deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi. Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Konyaspor, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Günün son maçında ise Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti ve 2-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 21:02
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 5. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 5. hafta

20- Denizlispor - 2 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 5. hafta

19 - Gaziantep FK - 3 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 5. hafta

18- Medipol Başakşehir - 4 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 5. hafta

17- Beşiktaş - 4 Puan

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