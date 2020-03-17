Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi. Futbol sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlıca sorusu ve yeni bölümden kareler...