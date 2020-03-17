17 Mart 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi. Futbol sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlıca sorusu ve yeni bölümden kareler...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 18:07
  • 1
  • 235
Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonları ekranları başına kilitledi.

  • 2
  • 235
Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 30 bin TL değerindeki "Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu.

  • 3
  • 235
Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

Yarışmacı jokerlerini kullanmasına rağmen "Osmanlıca" sorusunu doğru cevaplayamadı.

  • 4
  • 235
Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

Peki, "Osmanlıca mebhas-i kuvvet-i hava ifadesinin karşılığı hangisidir?" sorusunun cevabı ne?

  • 5
  • 235
Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlıca sorusu ve yeni bölümden kareler...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör