10 Kasım 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Spor camiasından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde tüm ülkede saygı ve özlemle anıldı. Spor camiası da 10 Kasım vesilesiyle sosyal medya hesaplarından Atatürk'ü anma mesajı yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 09:59
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