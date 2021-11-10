Spor camiasından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde tüm ülkede saygı ve özlemle anıldı. Spor camiası da 10 Kasım vesilesiyle sosyal medya hesaplarından Atatürk'ü anma mesajı yayınladı. İşte o paylaşımlar...