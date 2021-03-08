08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo
NBA'de All-Star heyecanı yaşandı. Bu yıl 70'incisi düzenlenen All-Star maçında, LeBron James'in takımı Kevin Durant'in takımını yenmeyi başardı. Üçlük yarışnmasında Stephen Curry galip gelmeyi başarırken, smaç yarışmasının kazananı Anfernee Simons, yetenek yarışmasının şampiyonu ise Domantas Sabonis oldu. İşte geceden öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri
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