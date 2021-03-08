08 Mart 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo

NBA'de All-Star heyecanı yaşandı. Bu yıl 70'incisi düzenlenen All-Star maçında, LeBron James'in takımı Kevin Durant'in takımını yenmeyi başardı. Üçlük yarışnmasında Stephen Curry galip gelmeyi başarırken, smaç yarışmasının kazananı Anfernee Simons, yetenek yarışmasının şampiyonu ise Domantas Sabonis oldu. İşte geceden öne çıkanlar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 08.03.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 10:08
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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo

70. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı ABD'nin Atlanta kentinde oynandı.

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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo

All-Star etkinliği bu yıl yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle yalnızca tek bir gün içerisinde sınırlı şekilde gerçekleştirildi.

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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo

Basketbol severlerin merakla beklediği dev maçta, Doğu Konferansı takımında Kevin Durant, Batı Konferansı takımında ise LeBron James kaptan olarak çıktı.

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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo

Maç boyunca önemli bir üstünlük sağlayan LeBron'un takımı mücadeleyi 170-150 kazandı.

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Son dakika spor haberi: NBA All-Star'da kazanan LeBron James'in takımı! MVP Antetokounmpo

LeBron ve arkadaşları ilk çeyreği 40-39, ikinci çeyreği 100-80, üçüncü çeyreği ise 146-125 önde kapattı.

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