23 Şubat 2021, Salı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! "Durmak yok gollere devam"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışı yaptı. Başkan Erdoğan, o anları sosyal medya hesabından, "Durmak yok, gollere devam" ifadesiyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 23:40
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! Durmak yok gollere devam

İzmir'de Göztepe Stadı'nın açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinde de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! Durmak yok gollere devam

"DURMAK YOK GOLLERE DEVAM"

Erdoğan sahada top oynadığı paylaşıma, "Durmak yok, gollere devam" ifadesini ekledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! Durmak yok gollere devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı. Erdoğan o kareyi sosyal medya hesabından 'Durmak yok gollere devam' başlığı ile paylaştı...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! Durmak yok gollere devam

Sosyal medya hesabı Twittter üzerinden bir paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bügün açılışı yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulundu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! Durmak yok gollere devam

Erdoğan burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.

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