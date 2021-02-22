Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! "Durmak yok gollere devam"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı. Erdoğan o kareyi sosyal medya hesabından 'Durmak yok gollere devam' başlığı ile paylaştı...