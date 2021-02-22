23 Şubat 2021, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! "Durmak yok gollere devam"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışı yaptı. Başkan Erdoğan, o anları sosyal medya hesabından, "Durmak yok, gollere devam" ifadesiyle paylaştı.
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