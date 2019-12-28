01 Şubat 2020, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (20. hafta)
Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Antalyaspor sahasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalırken, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçında çıkan Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Haftanın maçında ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, rakibini 2-1 yenerek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. İşte 01 Şubat 2020 Cumartesi günü oynanan maçların ardından Süper Lig'deki güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 22:12
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