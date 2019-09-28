28 Eylül 2019, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşandı. Mücadelede iki takım adına da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Giriş Tarihi: 28.09.2019 22:36
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşandı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Karşılaşma karşılıklı ataklarla sürmesine rağmen iki taraf da golü bulamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İŞTE SÜPER LiG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU...

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

1- Alanyaspor 14 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

2- Fenerbahçe 11 PUAN

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