05 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada evinde galibiyetle ayrıldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. İşte Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası oluşan puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 21:05
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

21- Ankaragücü - 2 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

20- Denizlispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

19 - Gençlerbirliği - 8 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

18- Kayserispor - 9 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

17- Erzurumspor - 9 Puan

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