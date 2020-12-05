İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada evinde galibiyetle ayrıldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. İşte Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası oluşan puan durumu...