Burak Yılmaz durdurulamıyor! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, Fransız temsilcisinde gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Sparta Prag maçında oyuna sonradan giren ve 2 golle takımına galibiyeti getiren tecrübeli golcü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Sabah Gazetesi yazarları da deneyimli golcü için övgü dolu sözlerle bahsettiler. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:44 ABONE OL