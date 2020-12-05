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Burak Yılmaz durdurulamıyor! "EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur"

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, Fransız temsilcisinde gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Sparta Prag maçında oyuna sonradan giren ve 2 golle takımına galibiyeti getiren tecrübeli golcü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Sabah Gazetesi yazarları da deneyimli golcü için övgü dolu sözlerle bahsettiler. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:44
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Burak Yılmaz durdurulamıyor! EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur

LEVENT TÜZEMEN:
Burak Yılmaz'ın başarısı tesadüf değil. 35 yaşında ama futbola olan aşkı 18 yaşında. Onu Türkiye'de izlerken iş ahlakına ve profesyonelliğine hep saygı duydum.

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Burak Yılmaz durdurulamıyor! EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur

Pozisyona girer, kaçırır, ıslıklanabilir. Ama asla küsmez, öz güvenini kaybetmez. Bazen jeneriklik goller atar bazen de kolay golleri kaçırır. Ama ekmek yediği yere saygısızlık etmez, yüreğini ortaya koyar.

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Burak Yılmaz durdurulamıyor! EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur

Burak, mükemmel profesyonelliği ile önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası'nda da Milli Takım'ın en büyük kozu olur. Çünkü dünyada Burak gibi defans arkası koşuları mükemmel yapan oyuncular kolay bulunmuyor.

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Burak Yılmaz durdurulamıyor! EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur

GÜRCAN BİLGİÇ:
Sanırım 20 gün önceydi. Burak Yılmaz'ın Ronaldo ve Ibrahimovic görüşünü okudum. "Onları örnek almıyorum, onlar gibi olmaya çalışıyorum" diyordu.

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Burak Yılmaz durdurulamıyor! EURO 2020'de Milli Takım'ın en büyük kozu olur

Trabzon günlerinde özel antrenörü vardı. Takım antrenmanı bittikten sonra kendini geliştirmek için farklı idmanlar yapıyordu. Beşiktaş ve A Milli Takım'da oyunculuk yeteneğine liderliği de ekledi. Artık şikâyet eden, negatif enerji veren görüntüsü yok.

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