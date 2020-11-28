28 Kasım 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sözleri! "Fener şakşakçısı medya..."

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç da dev derbi öncesi hakem atamasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte duayen yazarın yazısının derbiyle ilgili o kısmı...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 10:08
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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sözleri! Fener şakşakçısı medya...

Bravo Tatlı!..

Zorlu toplantısından sonra, federasyonu, kurulları ile Ali Koç'a teslim olan futbolumuzda, yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı bir devrim yaptı ve bu haftaki Fenerbahçe Derbisi'ne Tugay Kaan Numanoğlu adlı, kimsenin tanımadığı bir genç hakemi atadı.

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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sözleri! Fener şakşakçısı medya...

Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı tabii. Onların istediği mesela FIFA'da "Dalya" diyen, dışarıda mükemmel ama içerde eyyamcı Cüneyt'in atanması ve Fener'in kazanması, hiç değilse kaybetmemesinin sağlama alınmasıydı tabii..

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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sözleri! Fener şakşakçısı medya...

Serdar Tatlı "Hata yapılacaksa eyyamdan yapılmasın. Hatayı Cüneyt gibi kaşarlanmış eskiler değil, Tugay Kaan gibi gençler yapsın" dedi.

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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sözleri! Fener şakşakçısı medya...

Kovulmayı göze aldı ve bu "Devrim"i gerçekleştirdi.
Kutlarım Tatlı.. Alnından öperim..

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