14 Mart 2020, Cumartesi
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İspanya'da ilginç olay! Oynanmayan maçta Enes Ünal gol attı
Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok liginde ligler durdurulurken, 2 haftalığına askıya alınan La Liga'da ilginç bir olay yaşandı. Leganes, bu hafta sonu oynanması gereken ancak iptal edilen Real Valladolid maçını sosyal medyadan hayali bir şekilde oynattı. İspanyol kulübü, karşılaşmanın skorlarını ve gol atan isimleri gerçekten yaşanmışçasına taraftarları ile paylaştı. Leganes kulübünden yapılan paylaşımda 49. dakikada skor 1-1'e gelirken, golün milli futbolcu Enes Ünal tarafından atıldığı yazıldı. İspanyol ekibinin bu paylaşımı binlerce etkileşim alırken, sosyal medyada da mizah dolu yorumlar geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 19:08
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