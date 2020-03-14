14 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İspanya'da ilginç olay! Oynanmayan maçta Enes Ünal gol attı

Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok liginde ligler durdurulurken, 2 haftalığına askıya alınan La Liga'da ilginç bir olay yaşandı. Leganes, bu hafta sonu oynanması gereken ancak iptal edilen Real Valladolid maçını sosyal medyadan hayali bir şekilde oynattı. İspanyol kulübü, karşılaşmanın skorlarını ve gol atan isimleri gerçekten yaşanmışçasına taraftarları ile paylaştı. Leganes kulübünden yapılan paylaşımda 49. dakikada skor 1-1'e gelirken, golün milli futbolcu Enes Ünal tarafından atıldığı yazıldı. İspanyol ekibinin bu paylaşımı binlerce etkileşim alırken, sosyal medyada da mizah dolu yorumlar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 19:08
  • 1
  • 29
İspanya'da ilginç olay! Oynanmayan maçta Enes Ünal gol attı

Koronavirüs tehlikesinin yaşandığı ülkelerden biri İspanya olurken, La Liga yönetimi, 2 haftalığına ligleri durdurma kararı aldı.

  • 2
  • 29
İspanya'da ilginç olay! Oynanmayan maçta Enes Ünal gol attı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından haftasonu oynanması gereken Leganes - Valladolid maçı da iptal olurken, Leganes kulübü, taraftarlarına bir sürpriz yaptı. Yapılan sürprizde; sosyal medyadan hayali bir maç oynatan kulüp, takımlarının 30. dakikada De Oscar tarafından 1-0 öne geçtiğini duyurdu.

  • 3
  • 29
İspanya'da ilginç olay! Oynanmayan maçta Enes Ünal gol attı

HAYALİ MAÇTA SKORU ENES EŞİTLEDİ

Leganes kulübünün 2. gol twiti Real Valladolid için olurken, hayali müsabakanın 49. dakikasında Enes Ünal tarafından gol kaydedildiği ve durumun 1-1'e geldiği duyuruldu. Atılan bu twitin ardından Türk futbolseverler Leganes'in twitini yorum yağmuruna tutarken, İspanyollar da Türklere eşlik etti. İşte o yorumlar...

  • 4
  • 29
İspanya'da ilginç olay! Oynanmayan maçta Enes Ünal gol attı
  • 5
  • 29
İspanya'da ilginç olay! Oynanmayan maçta Enes Ünal gol attı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör