İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), spor dünyasını da etkisini altına almaya devam ediyor. Avrupa'da spor müsabakalarI ertelenirken, koronavirüs vakaları, profesyonel sporcuları da etkisi altına almaya devam ediyor. İşte şu ana kadar koronavirüse yakalandığı tespit edilen sporcu ve teknik adamlar...