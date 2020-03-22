22 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), spor dünyasını da etkisini altına almaya devam ediyor. Avrupa'da spor müsabakalarI ertelenirken, koronavirüs vakaları, profesyonel sporcuları da etkisi altına almaya devam ediyor. İşte şu ana kadar koronavirüse yakalandığı tespit edilen sporcu ve teknik adamlar...

Giriş Tarihi: 22.03.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 10:40
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İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!

Avrupa'da koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken futbolcular da bu salgından etkilenmeye başladı. Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalya'dan ikinci haber Sampdoria takımında forma giyen Gabbiadini'den geldi. Ayrıca yine Juventus forması giyen Dybala'nın da virüse yakalandığı iddia edildi.

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İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!

CRISTIANO RONALDO KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Annesinin tedavisi için bir süredir Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun da takım arkadaşı Rugani ile temas etmesi nedeniyle özel villasında kendisini karantinaya aldığı belirtilmişti. Daha sonra Portekiz Sağlık Bakanlığı, Ronaldo ve ailesinde koronavirüs belirtisinin olmadığını açıklamıştı.

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İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!

BENJAMIN MENDY'NİN TEST SONUCU NEGATİF

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'de Benjamin Mendy koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mendy'nin akrabası koronavirüs belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldı. Bu nedenle Mendy takımdan uzaklaştırıldı. Fakat Mendy'nin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

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İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!

BUNDESLIGA'YA DA SIÇRADI

Paderborn, 20 yaşındaki stoper Luca Kilian'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı. Kilian, Bundesliga'da koronavirüs kapan ilk oyuncu oldu.

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İşte spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler!

SPOR DÜNYASINDAN KORONAVİRÜSE YAKALANAN İSİMLER (KESİNLEŞEN)

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