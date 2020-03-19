19 Mart 2020, Perşembe
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Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun; Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin yaptığı toplantının ardından liglerin ertelenmesi yönünde karar alındı. Süper Lig'in ertelenmesi kararı sonrası neler olacağı merak konusu oldu. İşte herkesin merak ettiği kritik sorular ve cevapları...
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