Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol üzerindeki etkileri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre Türkiye genelindeki toplam vaka sayısının 191'e ulaşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya geldiği toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Bu kararın ardından akıllarda birçok soru işareti oluştu. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...