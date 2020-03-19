19 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun; Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin yaptığı toplantının ardından liglerin ertelenmesi yönünde karar alındı. Süper Lig'in ertelenmesi kararı sonrası neler olacağı merak konusu oldu. İşte herkesin merak ettiği kritik sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 20:19
ABONE OL
  • 1
  • 9
Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol üzerindeki etkileri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre Türkiye genelindeki toplam vaka sayısının 191'e ulaşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bugün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya geldiği toplantının ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Bu kararın ardından akıllarda birçok soru işareti oluştu. İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

  • 2
  • 9
Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...

FUTBOLCULAR ÜLKELERİNE DÖNEBİLECEK Mİ?

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından yabancı oyuncuların da nasıl bir karar alacağı bekleniyor. Ülkeden ayrılmaları durumunda gidecekleri ülkede 14 gün karantina altına girmek zorunda olacak olan futbolcular, döndükten sonra da Türkiye'de 14 günlük karantina süresini geçirmek zorunda. Bu nedenle kulüplerin, oyunculara ülkeden ayrılmamaları yönünde tavsiye vermesi bekleniyor.

  • 3
  • 9
Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...

GELECEK SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Haziran sonunu bulabilecek yeni bir takvimle karşı karşıyayız. Bu nedenle yeni sezon öncesi hazırlıklar ve transfer döneminde de yeniden takvim çalışması yapılması planlanıyor. Ağustos ayında başlayan liglerin, yeni sezonda Eylül ayına kaydırılması da olası gözüküyor.

  • 4
  • 9
Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından gözler şimdi de Süper Lig'in ne zaman başlayacağına çevrildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligin ne zaman başlayacağı konusunda bir bilgi vermezken; ligin başlaması aslında bir anlamda da Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı (Kovid-19 salgınının şiddeti ölçeğinde) ile paralel şekilde devam edecek.

  • 5
  • 9
Süper Lig ertelendi! İşte tüm merak edilenler...

İngiltere'de ligler 1 Mayıs'ta, Fransa'da 1 Mayıs'ta, İtalya'da 1 Haziran'da, İspanya'da 1 Mayıs'ta başlaması planlanırken; UEFA'nın da genel kaanati liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi yönünde.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör