İşte Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! Mehmet Ekici...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etmesinin ardından beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Ligin iddialı takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayrıdı. Bu kararın arkasında yer alanın nedenin ise Fenerbahçe'den iki futbolcunun olduğu öğrenildi. İşte bomba etkisi uyandıran ayrılığa neden olan futbolcular...