14 Ocak 2020, Salı
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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti! Toplantıdan ilk kareler...
Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, basına kapalı olarak yapıldı. 15.00 sıralarında başlayan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Süper Lig kulüplerinin başkanları da katıldı. Toplantıda spor kulüplerinin sorunlarına dair önemli konuların konuşulduğu kaydedildi. İşte toplantıdan kareler...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 17:02
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