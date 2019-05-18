18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Süper Lig ve Avrupa'daki bazı liglerde, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar belli oldu. İşte 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran takımlar...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 21:53
  • 1
  • 29
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Avrupa liglerinde şampiyonlar büyük ölçüde belli olurken, Süper Lig'de heyecan sürüyor...

  • 2
  • 29
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Son haftasına girilen Süper Lig'de ise şampiyonluk düğümü Galatasaray - Başakşehir maçıyla çözülecek.

  • 3
  • 29
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Kazananın şampiyon olacağı final maçı öncesi nefesler tutuldu.

  • 4
  • 29
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Beraberlik ise genel averajı daha yüksek olan Galatasaray'a yarıyor.

  • 5
  • 29
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 2-1 bordo mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör