Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet aşkına! İşte kritik maçın 11'leri...

Trabzonspor Beşiktaş'ı devirip bu sezonki büyük maç istatistiğini devam ettirmek için sahada olacak. Kara Kartal ise güçlü rakibini evinde mağlup ederek, yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre rotasını yeniden belirleyecek. İşte Ünal Karaman ve Şenol Güneş'in 11'leri...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 07:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





