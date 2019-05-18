18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet aşkına! İşte kritik maçın 11'leri...

Trabzonspor Beşiktaş'ı devirip bu sezonki büyük maç istatistiğini devam ettirmek için sahada olacak. Kara Kartal ise güçlü rakibini evinde mağlup ederek, yarın oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonuca göre rotasını yeniden belirleyecek. İşte Ünal Karaman ve Şenol Güneş'in 11'leri...

Giriş Tarihi: 18.05.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 07:12
  • 1
  • 35
Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet aşkına! İşte kritik maçın 11'leri...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup eden Fırtına, bu sezon evindeki son maçta Kartal karşısına çıkıyor.

  • 2
  • 35
Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet aşkına! İşte kritik maçın 11'leri...

Karadeniz ekibinde tek hedef taraftara 3 puanla veda etmek

  • 3
  • 35
Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet aşkına! İşte kritik maçın 11'leri...

İşte Karaman'ın Beşiktaş 11'i...

  • 4
  • 35
Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet aşkına! İşte kritik maçın 11'leri...

UĞURCAN

  • 5
  • 35
Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyet aşkına! İşte kritik maçın 11'leri...

KAMİL

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör