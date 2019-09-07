07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Millilerimizin grubunda puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin beşinci maçında Andorra ile karşılaştı. Millilerimiz baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunda puan durumu...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 23:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 23:50
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İşte Millilerimizin grubunda puan durumu...

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 elemelerinin beşinci maçında Andorra ile karşılaştı. Millilerimiz maç boyu üstün götürdüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İşte Türkiye'nin yer aldığı H grubunun puan durumu...

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İşte Millilerimizin grubunda puan durumu...

1- FRANSA 12 PUAN

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İşte Millilerimizin grubunda puan durumu...

2- TÜRKİYE 12 PUAN

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İşte Millilerimizin grubunda puan durumu...

3- İZLANDA 12 PUAN

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İşte Millilerimizin grubunda puan durumu...

4- ARNAVUTLUK 6 PUAN

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