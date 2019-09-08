Ozan Tufan 89'da attığı golle sosyal medyayı salladı!

A Milli Futbol Takımımız'ın Andorra'yı konuk ettiği maçta oyuna sonradan girerek 89. dakikada müthiş bir kafa golüyle galibiyeti getiren Ozan Tufan maçın kahramanı oldu. Genç futbolcu attığı bu golle sosyal medyayı adeta salladı. İşte sosyal medyadaki Ozan Tufan tepkileri...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 00:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





