01 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte günün fotoğrafı! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya tıbbı yardım

Türkiye, corona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemeleri gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikim evlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağı ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine Mevlana'nın sözleri ile 'İspanyol ve İtalyan halkına sevgilerle' notu yazıldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 19:34
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İşte günün fotoğrafı! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya tıbbı yardım

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı tek yürek olan Türkiye, yardıma muhtaç ülkelere de destek vererek bir kez daha farkını gösterdi.

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İşte günün fotoğrafı! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya tıbbı yardım

Dünyada Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.

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İşte günün fotoğrafı! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya tıbbı yardım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

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İşte günün fotoğrafı! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya tıbbı yardım

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ifadesi yer aldı.

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İşte günün fotoğrafı! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya tıbbı yardım

Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gitti.

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