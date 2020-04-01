01 Nisan 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
İşte günün fotoğrafı! Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya tıbbı yardım
Türkiye, corona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemeleri gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikim evlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağı ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine Mevlana'nın sözleri ile 'İspanyol ve İtalyan halkına sevgilerle' notu yazıldı.
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