İstanbullular "Evde kal" çağrısına uydu! Meydanlar boş kaldı...

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle halkın evlere çekildiği İstanbul'da köprü, cadde ve sahiller boş kaldı. Covid-19'a karşı 'evde kal ' uyarısında bulunan yetkililerin çağrısı, karşılık buldu. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarına Türkiye'de de rastlanılmasıyla vatandaşlar sokağa çıkmayarak kendi olağanüstü hallerini ilan etti. Özellikle İstanbul'da iş yerleri kepenk kapattı, kafeler ile restoranlar kapılarına kilit vurdu, vatandaşlar evlerine çekildi ve mega kente sessizlik hakim oldu. İşte İstanbul'dan kareler...