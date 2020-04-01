01 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İstanbullular "Evde kal" çağrısına uydu! Meydanlar boş kaldı...

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle halkın evlere çekildiği İstanbul'da köprü, cadde ve sahiller boş kaldı. Covid-19'a karşı 'evde kal ' uyarısında bulunan yetkililerin çağrısı, karşılık buldu. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakalarına Türkiye'de de rastlanılmasıyla vatandaşlar sokağa çıkmayarak kendi olağanüstü hallerini ilan etti. Özellikle İstanbul'da iş yerleri kepenk kapattı, kafeler ile restoranlar kapılarına kilit vurdu, vatandaşlar evlerine çekildi ve mega kente sessizlik hakim oldu. İşte İstanbul'dan kareler...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 20:02
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İstanbullular Evde kal çağrısına uydu! Meydanlar boş kaldı...

İstanbul'da vatandaşların corona virüsü nedeniyle evden çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Tarihinin en sakin günlerini yaşayan İstanbul'da esnaf da kepenkleri kapattı. Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar uyarıları dinleyerek evlerinden dışarı çıkmazken, Eminönü, Galata Köprüsü ve Kadıköy sessizliğe büründü.

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İstanbullular Evde kal çağrısına uydu! Meydanlar boş kaldı...

İşte o görüntüler...

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İstanbullular Evde kal çağrısına uydu! Meydanlar boş kaldı...
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İstanbullular Evde kal çağrısına uydu! Meydanlar boş kaldı...
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İstanbullular Evde kal çağrısına uydu! Meydanlar boş kaldı...
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